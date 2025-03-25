Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Yerlikaya: Sayın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Alçakça Hakaretleri Lanetliyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Saraçhane bölgesinde gerçekleşen gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşamki gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu tür eylemlerin milli ve manevi değerlerle bağdaşmadığını belirterek, “Bu yapılanlar, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.” dedi.

Ayrıca, İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri derhal başlatacağını vurguladı.