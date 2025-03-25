Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri lanetledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:15
Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Yerlikaya: Sayın Cumhurbaşkanımıza Yönelik Alçakça Hakaretleri Lanetliyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Saraçhane bölgesinde gerçekleşen gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşamki gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu tür eylemlerin milli ve manevi değerlerle bağdaşmadığını belirterek, “Bu yapılanlar, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir.” dedi.

Ayrıca, İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri derhal başlatacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
2
Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını Sonrası Üsküp'te Gösteri Düzenlendi
3
Mısır'dan İsrail'in Gazze'de Zorla Göç Kararına Sert Tepki
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafede Vatandaşlarla Buluştu
5
Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki
6
Gündemde Bugün: 25 Mart 2025'te Önemli Olaylar ve İstişareler
7
YÖKAK'tan 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı