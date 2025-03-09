Bakan Yerlikaya'dan Gazze İçin El Ele İftarı: 'Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam Konya'da düzenlenen "Gazze İçin El Ele" iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Filistin meselesinin bir dış politika sorunu olmadığını vurgulayarak, "Filistin davası, insanlık vicdanının imtihanıdır. Bu dava, yalnızca Filistinlilerin mücadelesi değildir. Bütün Müslümanların, bütün vicdan sahiplerinin ortak davasıdır," dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde Gazzeli ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yerlikaya, Konya’nın iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverleriyle Gazzeli mazlumların yanında yer almaya devam ettiğini belirtti. "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız," şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin uluslararası adaletsizlikler karşısında hakkın ve adaletin savunucusu olma misyonunu sürdürdüğünü aktararak, "Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esed zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık. Bugün de Filistin'de, Gazze'de, bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir," ifadelerini kullandı.

Filistin konusuna olan inancını dile getiren Yerlikaya, "Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur. Bugün Gazze'de yaşananlar, insanlık adına bir utançtır. Bu tablo, dünya tarihinde kara bir lekedir," dedi.

Dünya genelinde birçok ülkenin bu zulme sessiz kaldığını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını yineledi. "Dünya sussa, Türkiye susmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, var gücümüzle Filistinli kardeşlerimize destek olmaya, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. 14 uçak ve 16 gemimizle insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırdık. Şimdi yeni bir kampanya başlattık; 'Gazze İçin El Ele'. Çünkü biz biliriz ki paylaşmak berekettir, dayanışma da fazilettir," dedi.

Konyalı hayırseverlerin, Gazzeli ailelerle dayanışma içinde olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bugün burada aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğumuz Gazze'den gelen 80 ailemizi bağrınıza bastınız. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun," diyerek, toplantıya katılan hayırsever insanlara teşekkür etti. Programa ayrıca Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İçin El Ele" iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, burada Gazzeli ailelerle sohbet etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze İçin El Ele" iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, burada Gazzeli ailelerle sohbet etti.