Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu İle Mücadeleye Güçlü Vurgu

Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu İle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da düzenlenen güvenlik toplantısında uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarının altını çizdi. Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına karşı sürdürdükleri mücadelenin ardında sadece istihbarat ve teknik takip değil; annelerin duası, babaların umudu ve gençlerin geleceği olduğunu vurguladı.

Güvenlik Toplantısı ve Mesajlar

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeledeki hedefleri belirtti. 'Geçen hafta sınırlarımızın ötesi ve yurt içinde iki büyük operasyon gerçekleştirdik' diyen Yerlikaya, bu operasyonların detaylarına değindi. 240 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Zaferin Adımlarını Başarıyla Attık

Daha sonra, Ankara'da gerçekleştirilen Narkokapan-Ankara operasyonunun detaylarını aktaran Yerlikaya, sadece 626 adrese aynı anda baskın düzenlediklerini ve 654 sokak satıcısını gözaltına aldıklarını söyledi. Adıyaman'da bu kabine döneminde gerçekleştirilen 454 operasyonda 290 şahısın tutuklandığını ifade etti.

Halkı Bilinçlendirme Çağrısı

Yerlikaya, isteği üzerine halkı bilinçlendirmek için de çağrıda bulundu. 'Uyuşturucuyla mücadele, sahada olan yalnızca güvenlik güçlerinin değil, milletçe topyekun bir savaş. Mahallelerimizi birlikte koruyalım' dedi. Bize duyurulan her şüpheli durumu takip ediyoruz ifadesinde bulundu ve halkı bu doğrultuda bilgilendirdi.

Adıyaman'ın İyileşme Süreci

Bakan Yerlikaya, Adıyaman'ın deprem sonrası iyileşme sürecinde geldiği noktayı da vurguladı ve yıl sonunda Adıyamanlı vatandaşların hizmetine sunulacak yeni hizmet binalarının müjdesini verdi.

Esnaf Ziyareti

İçişleri Bakanı, programı kapsamında Gölbaşı Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Adıyaman Valisi Osman Varol gibi üst düzey yetkililer de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Ziyarette; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 3), Vali Osman Varol (sol 4), Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sol 2), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sağ 2), AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağda), AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve ilgililer de Yerlikaya'ya eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (ortada), Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından açıklamada bulundu. Ziyarette; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 3), Vali Osman Varol (sol 4), Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sol 2), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sağ 2), AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağda), AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve ilgililer de Yerlikaya'ya eşlik etti.