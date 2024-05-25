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Bakan Yerlikaya duyurdu: Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik için atamalar yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 2024 yılı genel atamalarının yapılmış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik için atamalar yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden , Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet için 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştirilmiş olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşmış olduğu bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü için bin 769 amirin ve 20 bin 791 polis rütbesindeki personelin atamaları gerçekleştirildi. Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nda ise bin 662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere toplamda 32 bin 732 personelin ataması yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 210 subay ve 592 astsubayın atamasının yapılmış olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Yerlikaya, atamalarla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ataması yapılmış olan personellerimize başarılar diliyoruz. Mavi Vatan’ın güvenliğinin ve huzurunu sağlayan kahramanlarımız, her zaman olduğu gibi aziz milletimizin hizmetinde olacak”

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