Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi

Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

Bakanın açıklaması: Son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.A.A. yönetimindeki 03 AJF 685 plakalı otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ekipler tarafından M.A.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, kaçan aracın aynı mahallede, uygulama noktasına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Caddesi üzerinde park halinde olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerinden yapılan takip sonucu araç sürücüsü M.A.A. yakalandı.

Şüphelinin yapılan alkol testinde 0.83 promil alkollü olduğu belirlenirken, hakkında 6 maddeden 97 bin TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından olay görüntülerini paylaşarak, "Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2167 TL idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre "dur" İhtarına uymayan sürücülere; 200 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece Tutuklandı. Gereği yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olayla ilgili paylaşım: "Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var"