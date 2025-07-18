Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi

Prof. Dr. Muammer Yaylalı 72 Yaşında Hayatını Kaybetti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 72 yaşında vefat etti. Yaylalı, Erzurum'daki evinde hayatını kaybetti.

İlgili Tören ve Defin Bilgileri

Prof. Dr. Yaylalı için yarın saat 11.00'de ETÜ'de bir tören düzenlenecek. Eski Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Yaylalı'nın cenazesi, Narmanlı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.

Taziye Mesajları

Yaylalı'nın vefatı üzerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak taziye mesajı paylaştı.

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı. ETÜ rektörlük binası önünde düzenlenen törende Muammer Yaylalı'nın yeğeni Rüşan Yaylalı konuşma yaptı.

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı. ETÜ rektörlük binası önünde düzenlenen törende Muammer Yaylalı'nın yeğeni Rüşan Yaylalı konuşma yaptı.