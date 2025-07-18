DOLAR
40,34 -0,05%
EURO
47,07 -0,09%
ALTIN
4.361,7 -0,97%
BITCOIN
4.801.900,59 0,08%

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 72 yaşında hayatını kaybetti. Tören ve cenaze bilgileri içermektedir.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:54
Prof. Dr. Muammer Yaylalı Vefat Etti: Erzurum Teknik Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Kaybedildi

Prof. Dr. Muammer Yaylalı 72 Yaşında Hayatını Kaybetti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 72 yaşında vefat etti. Yaylalı, Erzurum'daki evinde hayatını kaybetti.

İlgili Tören ve Defin Bilgileri

Prof. Dr. Yaylalı için yarın saat 11.00'de ETÜ'de bir tören düzenlenecek. Eski Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Yaylalı'nın cenazesi, Narmanlı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.

Taziye Mesajları

Yaylalı'nın vefatı üzerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak taziye mesajı paylaştı.

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son...

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı. ETÜ rektörlük binası önünde düzenlenen törende Muammer Yaylalı'nın yeğeni Rüşan Yaylalı konuşma yaptı.

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son...

Hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı. ETÜ rektörlük binası önünde düzenlenen törende Muammer Yaylalı'nın yeğeni Rüşan Yaylalı konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, KESK Heyetini Kabul Etti
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta İki Devlet Vardır"
3
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor
4
Görme Engelli Gençlerden Anıtkabir'e Anlamlı Ziyaret
5
Ekin Uzunlar Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
6
Manisa'da Esnaf Yaralı Kediyi Kurtardı
7
Mehmet Ali Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel