DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:03
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Operasyon ve adli süreç

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı ve Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren şüphelilerden 2 kişi adli kontrol talebiyle, diğer 2 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme kararıyla C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’DA YASA DIŞI BAHİS KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE GÖZALTINA ALINAN C.A.Y. VE...

SAMSUN’DA YASA DIŞI BAHİS KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE GÖZALTINA ALINAN C.A.Y. VE B.A. ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

SAMSUN’DA YASA DIŞI BAHİS KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE GÖZALTINA ALINAN C.A.Y. VE...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?