Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Operasyon ve adli süreç
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı ve Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcıya ifade veren şüphelilerden 2 kişi adli kontrol talebiyle, diğer 2 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkeme kararıyla C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
