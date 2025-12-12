DOLAR
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırklareli Babaeski’de hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Cedit Ali Paşa Camii’ndeki törenin ardından askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:12
73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybetti. Merhum için Cedit Ali Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Tören ve Defin

Cenaze namazının ardından Ekrem Karaca için düzenlenen askeri tören eşliğinde dualar okunarak cenaze toprağa verildi.

Katılımcılar

Törene merhumun yakınlarının yanı sıra Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

