Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybetti. Merhum için Cedit Ali Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Tören ve Defin
Cenaze namazının ardından Ekrem Karaca için düzenlenen askeri tören eşliğinde dualar okunarak cenaze toprağa verildi.
Katılımcılar
Törene merhumun yakınlarının yanı sıra Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
