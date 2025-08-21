Bakan Yerlikaya Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti ve Esnafla Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Erzurum'a geldi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığına geçti.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde çalışmalar ve görüşmeler

AK Parti Erzurum İl Başkanlığında İbrahim Küçükoğlu ve partililerle bir araya gelen Yerlikaya'ya ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz eşlik etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti ve halkla sohbet

Bakan Yerlikaya daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, karşılaştığı çocuklara hediye verdi ve ziyaret ettiği çay ocağında bir süre oturarak çay içip halkla sohbet etti.

