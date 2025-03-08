Bakan Yerlikaya Gazze İçin El Ele İftar Programında Konuştu

Bakan Yerlikaya, Gazze için düzenlenen iftar programında, Türkiye'nin Filistin'e destek mesajlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 02:45
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 02:45
Bakan Yerlikaya Gazze İçin El Ele İftar Programında Konuştu

Bakan Yerlikaya'nın Gazze Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Gazze için El Ele İftar'' programına katılarak, Gazze'de yaşanan soykırım ve zulmü görmezden gelmeye çalışanlara karşı Türkiye'nin tutumunu net bir şekilde ifade etti.

''Dünya Sussa, Türkiye Susmaz''

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, ''Dünya sussa, Türkiye susmaz'' diyerek, aziz milletle birlikte Gazze için mücadele edeceklerini belirtti. Sosyal medya hesabından da Gazzeli yaralı çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurguladı.

Ramazan ve Paylaşma Vurgusu

Bakan Yerlikaya, Ramazan ayının barış ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu ifade ederek, bu dönemde Müslümanların gönüllerinin mahzun olduğunu dile getirdi. ''Her zaman zalimin karşısında, Hakk'ın ve hakikatin yanında durduk'' dedi.

''Gazze için El Ele'' Yardım Kampanyası

Yerlikaya, AFAD öncülüğünde başlatılan ''Gazze için El Ele'' yardım kampanyası hakkında bilgi vererek, ramazanın bereketiyle toplanan bağışların Gazzeli kardeşlerin yaralarını sarmayı amaçladığını açıkladı.

Türkiye'nin Desteği

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman yanınızda olacağız'' diyen Yerlikaya, Türk milletinin dualarıyla Gazzeli kardeşlere güç vereceğini belirtti. Geçmişte yaşanan acıların dinmemesi için bu misyona devam edeceklerini vurguladı.

Son olarak, ''Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul buyursun'' diyerek konuşmasını tamamladı.

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