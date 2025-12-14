Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi

Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası 20, ulusal 4 suçlu iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyon yoluyla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, söz konusu şahısların Gürcistan (19), Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan kaynaklı yakalamalar sonucunda ülkeye iade edildiğini belirtti. Bakan ayrıca, son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kırmızı bülten ile aranan şahsın geri getirildiğini vurguladı.

Yakalanan şahıslar

Yerlikaya paylaşımında, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahısların yakalanıp ülkeye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Operasyonun koordinasyonu ve detayları

Bakan, operasyonun EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinasyonunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonda yakalanan şahıslara ilişkin açıklama şu şekilde:

‘Kasten Öldürme ve Dolandırıcılık’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A. Gürcistan’da yakalandı.

‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Gürcistan’da yakalandı.

‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A., S.A. ve B.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı.

‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. suç örgütünün yöneticisi olan T.E. Gürcistan’da yakalandı.

‘Tasarlayarak Öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.A. suç örgütünün üyesi olan K.Ç. Gürcistan’da yakalandı.

‘Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.F.A. Gürcistan’da yakalandı.

‘Dolandırıcılık ve Sahtecilik’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Y. Gürcistan’da yakalandı.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. ve Ş.G. Gürcistan’da yakalandı.

‘Dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.O. ve E.T. Gürcistan’da yakalandı.

‘Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.U. Gürcistan’da yakalandı.

‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.B. Gürcistan’da yakalandı.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık ve İftira’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.T. Gürcistan’da yakalandı.

‘Yağma’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.D. Almanya’da yakalandı.

‘Kasten Öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. Avusturya’da yakalandı.

‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. Sırbistan’da yakalandı.

‘Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Yağma’ suçlarından kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.A. Karadağ’da yakalandı.

‘Yağma’ suçundan ulusal seviyede aranan R.Ç. Gürcistan’da yakalandı.

‘Kasten Öldürme, İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma’ suçlarından ulusal seviyede aranan Y.E. Gürcistan’da yakalandı.

‘Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahla Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan ulusal seviyede aranan K.Ö. Gürcistan’da yakalandı.

‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından ulusal seviyede aranan S.A. Yunanistan’da yakalandı ve tüm bu şahısların ülkeye iadeleri sağlandı.

