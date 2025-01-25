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Bakan Yerlikaya, Konya'daki Çöken Binadan Kurtarılanları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binadan kurtarılan 3 yaralıyı hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:13
Bakan Yerlikaya, Konya'daki Çöken Binadan Kurtarılanları Ziyaret Etti

Yerlikaya, Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında, ziyaretine ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Bakan, olay yerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

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