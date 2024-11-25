Bakan Yerlikaya: Malatya'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok

İçişleri Bakanı'ndan Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi. Ayrıca, çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını vurguladı.

"Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, toplumda rahatlatıcı bir etki yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.