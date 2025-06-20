Bakan Yerlikaya: Siber Güvenlikte 5 Bin 623 Operasyon Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya'nın Siber Güvenlik Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pars-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yaptıkları operasyonlarla ilgili olarak, bu kabine döneminde 5 bin 623 operasyon gerçekleştirildiğini ve 8 bin 633 kişinin tutuklandığını belirtti.

Teknolojik Tehditlere Dikkat

Yerlikaya, teknolojik gelişmelerin hızının arttığı bu dijital çağda, her saniyede milyonlarca siber saldırının meydana geldiğini kaydetti. "Siber güvenlik, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir," dedi.

Siber Suç Ortamı ve Riskler

Siber saldırıların yaygınlaşmasıyla birlikte dünya genelinde yaklaşık 5,5 milyar insanın çevrim içi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, siber suç mağduru olma riskinin her geçen gün arttığını ifade etti. "Dijitalleşen suç ortamında, güvenlik bürokrasisine yönelik tehditler artarak devam ediyor," açıklamasında bulundu.

Operasyonlar ve Sonuçları

Yerlikaya, son kabine döneminde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettiklerini ve 23 bin 436 sosyal medya hesabı ile 121 bin 318 URL'nin erişime engellendiğini belirtti. "Çocuklar için siber ortamda birçok tehdit bulunuyor ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor," diyerek ailelere de bu alanda sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Geleceğin Güvenliği için Sürekli Gelişim

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, siber alanın savaş alanlarının beşinci boyutu olduğuna dikkati çekerek, "Milli çıkarlarımızı korumak adına bu yeni harekat sahasında varlık göstermeliyiz," dedi. Çardakcı, tatbikat sonucunda güçlenme ihtiyacını da vurgulayarak, sürekli gelişimin bir görev olduğunu belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığınca 16 Haziran'da başlatılan Pars-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü bugün gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Komutanlık binasının Korgeneral Hulusi Sayın Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşma yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 16 Haziran'da başlatılan Pars-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü bugün gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Komutanlık binasının Korgeneral Hulusi Sayın Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşma yaptı.