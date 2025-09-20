Bakan Yılmaz Tunç, Şehit Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2012'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in Antalya'daki ailesini ziyaret etti, Cumhurbaşkanı'nın mektubu okundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:54
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyarette 2012'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyaretteki görüşme ve paylaşımlar

Bakan Tunç, ziyaret sırasında ailesiyle bir araya gelerek şehidi dualarla andıklarını ve ailenin acısını paylaştıklarını bildirdi. Ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Bundan 13 yıl önce Şırnak'ta şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in kıymetli ailesini Antalya'daki evinde ziyaret ettik. Şehidimizi dualarla andık, ailemizin hiç dinmeyen acısını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ailemize gönderdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin mektubu birlikte okuduk. Vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, ailelerimizi üzecek hiçbir adım atmadık atmayacağız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.'

Ziyaret, şehit yakınlarına yönelik saygı ve destek vurgusuyla sona erdi.

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü