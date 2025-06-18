Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Bakan Yumaklı'dan Ödeme Sözü: 18.000 Kişiye Yeni Umut Kapısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke tarımına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak yeni destek projesini müjdeledi. 2025 yılı için planlanan dev destek paketiyle, binlerce projeye toplam 10,2 milyar Türk Lirası hibe dağıtılacağı açıklandı.

Kırsal Kalkınmaya Çifter Destek

Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında onaylanan 7 bin 160 projenin detaylarını paylaştı. Desteğin iki ana eksende toplandığını belirten Yumaklı, bunların 'Ekonomik Yatırımlar' ve 'Altyapı Yatırımları' olduğunu ifade etti.

Ekonomik Yatırımlar Desteği

Ekonomik Yatırımlar Desteği altında, tarımsal ürünlerin tarladan sofraya uzanan yolculuğunu daha verimli hale getirecek projeler dikkat çekiyor. Bu kapsamda; hasat edilen ürünlerin işlenmesi, modern tesislerde paketlenmesi ve depolanması gibi süreçlerde de destek sağlanacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı, su ürünleri yetiştiriciliği ve gübrelerin işlenmesi gibi yenilikçi projeler de desteklenecek.

Altyapı Yatırımları Desteği

Altyapı Yatırımları Desteği, kırsal yaşam kalitesini artırmayı ve küçük üreticiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Aile işletmelerinin modernizasyonu, arıcılık üretiminin teşviki, bilişim sistemleri ve çiftçi eğitimleri gibi projeler bu başlık altında hayata geçirilecek.

9 Milyar TL'lik Dev Hamle

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, hibenin büyük bir kısmı doğrudan üretimi ve işlemesi hedefleyen projelere ayrılacak. Toplamda 4 bin 46 tarımsal ürün işleme ve paketleme projelerine yaklaşık 9 milyar TL hibe desteği sağlanacak.

Bireysel sulama sistemleri için yapılan başvurulardan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini duyuran Yumaklı, bu projelere 1,2 milyar TL hibe verileceğini açıkladı. Bu destek ile 83 bin dekar tarım arazisi modern sulama sistemleri ile donatılacak. Böylece, su tasarrufu sağlanacak ve birim alandan elde edilen verim artacak.

Bakan Yumaklı, bu yatırımla 2,5 milyar liralık bir kaynak sağlanarak yaklaşık 6 bin kişiye ek istihdam oluşturulacağını belirtti.