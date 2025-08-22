Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Kritik Su Yönetimi Uyarısı

Çorum'da DSİ Koçhisar Barajı şantiyesinde önemli mesajlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da ziyaret ettiği DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesinde belediyelere su yönetimi konusunda uyarılarda bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yumaklı, konuşmasında tarımda gıda arzı güvenliği kadar içme suyuna erişim ve su yönetiminin de hayati önemde olduğunu vurguladı. İklim değişikliği ile suyun öneminin artacağına dikkat çekerek, üretim ve halk sağlığı için yapılan yatırımlara işaret etti.

Bakan, AK Parti hükümetleri döneminde su altyapısına yönelik yapılan yatırımları anlatarak şunları söyledi: "Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ve benzeri tesisler hizmete alındı." Yumaklı, ayrıca 72 milyon dekarlık alanın sulamaya açıldığını, 75 baraj ve gölet ile 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi ve 115 bin kilometrelik borulama yatırımı yapıldığını aktardı.

Su kaynaklarının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25'ini kaybedebileceği öngörüsüne dikkat çeken Yumaklı, alınan önlemler başarısız olursa ülkenin 2030'da su stresi olan ülke kategorisinden su fakiri ülke kategorisine geçebileceğini belirtti.

Yumaklı, Emine Erdoğan öncülüğündeki su verimliliği seferberliğini ve sıfır atık uygulamalarını örnek göstererek, su yönetiminde başarılı uygulamalarla dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulusal Su Kurulu toplantısını anımsatan Yumaklı, özellikle sıcaklıkların arttığı dönemlerde içme suyu yönetiminin önemine vurgu yaparak belediyelere şu uyarılarda bulundu:

"Temmuz, ağustos gibi hava sıcaklıklarının çok üst seviyelere çıktığı dönemde... içme suyu konusunda yerel yönetimlere, belediyelerimize önemli görevler düşüyor."

Yumaklı, öne çıkan öncelikleri şöyle sıraladı: kayıp-kaçak oranının azaltılması, illerin 12 aylık işletme planlarına uyulması ve suyun sisteme verildiği miktarın musluklara aynı miktarda ulaşmasının sağlanması. Bu hususların harfiyen uygulanmasının önemini vurgulayarak tüm belediyelere çağrıda bulundu: "Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz."

Belediye yönetimlerine doğrudan tavsiyesi ise net oldu: "Sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın, lütfen kendiniz de bizatihi takip edin." Yumaklı, doğru işletme uygulamalarının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin." ifadesini kullandı.

Belediyelerin ihtiyaçları ölçeğinin üzerinde yatırım gerekmesi halinde Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak destek sağlanabileceğini söyleyen Yumaklı, Bakanlık birimlerinin 2100 yılına kadar suyu planlamak için çalıştığını ekledi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

