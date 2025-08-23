DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Bakan Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubuna Destek

Bakan İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna destek vererek dünyaya vicdan çağrısı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:13
Bakan Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubuna Destek

Bakan Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubuna Destek

Yumaklı'dan küresel vicdan çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Ukrayna için gösterilen hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısını dünyaya duyurduğunu belirtti.

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."

Yumaklı, mektubun Gazze'deki insani krize dikkat çekerek tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını ve Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
2
Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
3
Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Malazgirt'te Başladı
4
İsraillilerin %72'si Hamas ile esir takasına destek
5
Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı
6
Osmaniye'de arazöz kazasında yaralanan Ali Tekerek hayatını kaybetti
7
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı