Bakan Yumaklı'dan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubuna Destek

Yumaklı'dan küresel vicdan çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Ukrayna için gösterilen hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısını dünyaya duyurduğunu belirtti.

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm, yalnızca bölgenin değil tüm insanlığın ortak sınavıdır. Artık sessiz kalma vakti değil, harekete geçme vaktidir. Masum çocukların yüzünün gülmesi, kan ve gözyaşının sona ermesi, barış ve huzurun tesis edilmesi için dünya bir an önce adım atmalıdır."

Yumaklı, mektubun Gazze'deki insani krize dikkat çekerek tüm dünyaya vicdan çağrısı yaptığını ve Emine Erdoğan'ı yürekten desteklediğini vurguladı.