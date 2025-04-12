Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Türkiye'nin kırsal kalkınma hamlesine büyük bir katkı sağlayacak müjdeli haber, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, beklenen IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı'nın yayınlandığını duyurarak, tam 50 milyon Euro tutarında hibe desteğinin kırsal projeler için hazır olduğunu açıkladı. Bu destek, 81 ildeki yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe olarak sunulacak ve kırsal ekonominin canlanmasına önemli katkı sağlayacak.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, "IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı" ile yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER yaklaşımı) için toplamda 50 milyon Euro hibe sağlanacak. Bu muazzam kaynağın, kırsal bölgelerdeki ekonomik ve sosyal yapının güçlenmesine, yeni iş olanaklarının yaratılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelere aktarılacağı vurgulandı.

Bakan Yumaklı, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Bugün itibarıyla Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı İçin 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı ile yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon Euro destek sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni Destek Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre, IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı İlanı kapsamında başvurular 2 Haziran saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Projelerin uygulanacağı illerdeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) il koordinatörlükleri ve il irtibat ofisleri, bu tarihten itibaren başvuruları kabul etmeye başlayacak. Başvuruda bulunmayı planlayanlar için dikkat edilmesi gereken önemli tarihler ise 25 Haziran saat 18.00'de çevrim içi sistemin kapanması ve 27 Haziran saat 18.00'de son başvuru tarihidir.