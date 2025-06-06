Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Dikkatli Olalım!

Bakan Yumaklı'dan Acil Uyarı: Yangın Tehidi Söz Konusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının giderek arttığı bu günlerde orman yangınlarına karşı önemli bir uyarıda bulundu. Yumaklı, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor." dedi.

Bayramda Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, bayramların sevinç günleri olduğunu belirterek, "Hepimizin televizyonlarda aylardır izlediği başta Gazze olmak üzere çoluk çocuk, genç yaşlı demeden bırakın bayramın sevincini yaşamak, normal hayat hakkı bile tanınmamış bütün mazlumların da en kısa zamanda bu bayram vesilesiyle huzura ve barışa ulaşmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trafikte Dikkat ve Duyarlılık Çağrısı

Bakan Yumaklı, bayram dönemlerinde trafik kazalarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan trafikte özel hassasiyet göstermelerini istedi. Ayrıca, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde, yangın tehlikesine karşı dikkatli olmalıyız." diyerek uyarılarının önemine vurgu yaptı.

Orman Yangınlarının Ciddi Tehlikesi

Yumaklı, orman yangınlarının sadece ağaçları değil, oradaki tüm canlıları da etkilediğini ifade ederek, "Bunu söndürmek için verilen o uğraşı bazen hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum." dedi. Bu yıl, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun.

Bayram Programına Katılım

Bayramlaşma programına, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş ile birçok kurum müdürü ve sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı. Programın ardından Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda Yumaklı, vatandaşlarla selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda Yumaklı, vatandaşlarla selamlaşarak bayramlarını kutladı.