Bakan Yumaklı: Eylül'de 125 Binden Fazla Denetim, 2.269 İşletmeye Yaptırım

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, eylülde 125 binden fazla denetimde 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını ve 168 milyon 546 bin 411 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:18
Bakan Yumaklı Eylül ayı gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Gıda güvenliğinde sıfır tolerans vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayına ilişkin gıda denetim sonuçlarını paylaştı. Yumaklı, denetimlerin amaçlarının vatandaşların sofrasına ulaşan gıdaların güvenilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Yumaklı, NSosyal hesabından şunları kaydetti: Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi.

Bakan Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini ve halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı.

