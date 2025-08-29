Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısını NSosyal hesabından değerlendirdi.

Gündem ve ekonomi değerlendirmesi

Yumaklı, toplantıda küresel belirsizliklere rağmen uygulanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (OVP) çıktılarının ele alındığını belirtti. Enflasyonla mücadelede sağlanan ilerleme, ihracattaki güçlü performans, istihdamdaki iyileşme ve mali disiplindeki güçlenmenin ekonominin sağlam temellere oturduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tarım politikaları ve öncelikler

Bakan Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınmanın bu sürecin merkezinde yer aldığını belirterek, toplantıda atılacak yapısal adımları şöyle özetledi: 'Bu minvalde toplantımızda, gıda arz güvenliğini güçlendirmek, üretim kapasitemizi artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmak için atılacak yapısal adımları değerlendirdik.'

Yumaklı, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah sağlanarak hem üreticinin hem de ülkenin gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.