Bakan Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimiz — 81 ilde yoğun denetim

Bakan İbrahim Yumaklı, 81 ilde 31 Aralık’a kadar sürecek yoğun denetim programını, karekod uygulamasını ve 'Turuncu Etiket' çalışmasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:08
Bakan Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimiz — 81 ilde yoğun denetim

Bakan Yumaklı: "Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir"

İstanbul'da gerçekleştirilen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üye buluşmasında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri, coğrafi işaretler ve markalaşma çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

81 ilde eşzamanlı denetim

Yumaklı, "Şu anda 81 ilde eşzamanlı olarak 31 Aralık’a kadar sürecek yoğun bir denetim sürecini başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak markalaşma, gıda güvenilirliği ve gıda israfı konularına özel önem verdiklerini belirten Yumaklı, "Bu çalışmalar kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirdik" dedi.

Coğrafi işaret ve "Turuncu Etiket"

Gastronominin bir ülkenin kültürünü ve kimliğini en güçlü biçimde anlattığını vurgulayan Yumaklı, ülke çapındaki yöresel ürünlerin önemine dikkat çekti: "Bugün ülkemizde bin 798 ürün coğrafi işaret tescili almıştır." Ayrıca, 44 ürünümüzün AB’den coğrafi işaret tescili bulunduğunu ve 41 ürünümüzün AB tescil sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakanlık tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretlerde Markalaşma Çalıştayının en önemli çıktılarından birinin "Turuncu Etiket" uygulaması olduğunu, buna ilişkin yönetmelik çalışmasının yakında yayımlanacağını açıkladı.

Karekod ile şeffaf denetim

Gıda satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde denetim tarihinin vatandaşlar tarafından kolayca görülebilmesi amacıyla karekod uygulamasının zorunlu hale getirildiğini belirten Yumaklı, "Vatandaşlarımız 'TarımCebimde' uygulamasını açıp bu karekodu okutarak, ilgili işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görüyor" dedi.

Hasattan sofraya pestisit denetimleri

Bakan, gıda güvenilirliğinin tarladan sofraya uzanan bir süreç olduğunu hatırlatarak, "Hasat öncesinde bağda, bahçede, tarlada, serada; hasat sonrasında ise toptan ve perakende satış noktalarında pestisit kalıntı denetimleri gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Sektöre net çağrı

TÜRES üye temsilcilerine seslenen Yumaklı, "Aranızda sektöre zarar veren, işini düzgün yapmayan, hepinizin emeğine gölge düşüren kim varsa; onların pabucunu dama atın" diyerek, sektördeki usulsüzlüklerle mücadelede işbirliği çağrısında bulundu.

