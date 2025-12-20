Erdoğan: Türkiye, Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan 10 Ülkeden Biri — İstanbul Tersanesi'nde Önemli Teslimatlar

İstanbul Tersanesi'nde Deniz Platformları İçin Tarihi Tören

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeleri ve teslim edilen platformları açıkladı.

Törenin kapsamı ve teslimatlar

Tören kapsamında; Pakistan MİLGEM Projesi 2’nci gemisi PNS Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimi, Koçhisar'a bayrak çekilmesi; Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın hizmete girişi ile Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7’nci geminin sac kesimi gerçekleştirildi.

Erdoğan'dan savunma sanayii mesajları

Konuşmasında Türk tersaneciliği ve donanmasının geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, "şu an savunma ihracatında dünyanın 11. en büyük ülkesiyiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye-Pakistan ilişkilerine vurgu yaparak, "Türkiye Pakistan dostluğu Allah’ın izniyle kıyamete kadar devam edecek serpilecek güçlenecek" dedi.

Erdoğan, deniz araçlarının özelliklerine değinerek ULAQ için "ULAQ’ın bir özelliği Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanmasıdır" değerlendirmesini yaptı. TCG Hızır Reis denizaltısı, Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 ve ULAQ gibi platformların hem harekât hem de insani yardım görevlerinde rol oynayacağını belirtti.

Strateji, üretim ve hedefler

Erdoğan savunma sanayinde bütüncül stratejinin önemine vurgu yaparak, "denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız." dedi. ARGE'den seri üretime kadar süreçlerin yerli ve milli kaynaklarla yürütüldüğünü aktardı ve son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara yükseldiğini paylaştı.

Gelecek hedeflerine ilişkin olarak Erdoğan, "2028 yılı için 11 milyar dolarlık ihracat rakamıyla savunma ve havacılık ihracatında ilk 10’a gitmektir." ifadesini kullandı ve "Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye’dir" sözleriyle deniz gücüne dikkat çekti.

Milli kapasite ve toplumsal mesaj

Erdoğan, savunma sanayindeki yerli katkı oranlarına işaret ederek "Şu an yüzde 80 yerli sermayeye yine biz ulaştık." dedi ve muhalefetin eleştirilerine rağmen başarının sürdürüleceğini vurguladı. Morale yönelik eleştirilere karşı "Morallerimizi bozmaya, cesaretimizi kırmaya çalışanlara aldanmayın, prim vermeyin" çağrısı yaptı.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin barış odaklı duruşunu yeniden belirterek, "Amacımız savaşa hazırlanmak değil; barışı korumaktır" ifadesini kullandı ve dost Pakistan halkına selamlarını iletti.

Tören anları ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz ve Karakol Gemileri 7. gemisi Seferihisar'ın sac kesimini gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'a PNS Khaibar ile komutanlık sembolünü teslim etti; PNS Khaibar ve Koçhisar gemilerinin bayrakları ile Hızırreis, Ç-159 ve ULAQ platformlarının flandraları da gemi komutanlarına verildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

