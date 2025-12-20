Başkan Büyükkılıç: Erciyes'te Bu Sezon Hedef 3 Milyon Ziyaretçi

Sezon açılışı coşkuyla gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda hemşehrisi, Türkiye’nin incisi ve dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında yer alan tek merkez olan Erciyes'te sezonu açtı. Tekir Kapı'daki tören, yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Büyükkılıç açılışta, "Ülkemizin gözbebeği, şehrimizin beyaz incisi Erciyes’te sezonu hemşehrilerimizle birlikte açmanın mutluluğunu yaşadık" diyerek hemşehrilerine teşekkür etti ve kazasız, keyifli bir sezon dileğinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, 3 bin 916 metrelik Erciyes’in görkemine atıf yaparak, Mimar Sinan’ın eserlerine adeta temel teşkil eden bu dağın eteklerinde kayak sezonunu başlattıklarını belirtti. Erciyes Kayak Merkezi'nin 19 mekanik tesisi, 41 pist ve 112 kilometre pist uzunluğu ile Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı olmak üzere dört farklı bölgeden rahatlıkla hizmet verdiğini vurguladı.

Pistlerin kullanılabilir hale getirildiğini açıklayan Büyükkılıç, 154 adet kar ünitesi ile 250 bin ton suni kar üretildiğini belirtti. Ayrıca merkezde gece kayağı imkânının da bulunduğuna dikkat çekti.

Erciyes’in yalnızca kayak merkezi değil, aynı zamanda spor ve turizme hizmet eden bir dağ olduğunu söyleyen Büyükkılıç, merkezin dünyadaki 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den ilk ve tek merkez olarak yer aldığını hatırlattı. Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri unvanını aldığı ve Dünya Spor Başkenti adaylığı başvurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Erciyes’te bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sporcular için önemli bir merkez olacağını anlatan Büyükkılıç, Spor A.Ş. ile ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacaklarını bildirdi. Ayrıca Erciyes Kayak Merkezi’nin tapusunun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ve merkezin işletmesinin Erciyes A.Ş. tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Büyükkılıç, yarından itibaren Polonya ve Çekya başta olmak üzere charter seferlerinin başlayacağını ve Orta Avrupa’dan doğrudan kayakçı kabul edileceğini duyurdu. Kapadokya ile olan komşuluk ilişkisine ve geçmişte Kapadokya’nın başkentliğine referansla yürütülen çalışmaların bu bölgesel sinerjiyi güçlendireceğini ifade etti.

Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin Türk Kayak Merkezleri Birliği üyeliğine dikkati çekti ve "el ele gönül gönle" yaklaşımıyla Türk Cumhuriyetleri'nden misafirler ağırlayacaklarını söyledi. Ayrıca 2027 için kültür başkenti hedefi doğrultusunda etap etap çalışmaların hızla sürdüğünü aktardı.

Sözlerini, 2025-2026 sezonunun kazasız geçmesi temennisiyle noktalayan Büyükkılıç, geçen yıl 2,5 milyon ziyaretçi sayısına işaret ederek bu yıl 3 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları, müdürler, basın mensupları, kayak severler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Büyükkılıç, program sırasında ziyaretçilerle fotoğraf çekilip sohbet etti.

