Erdoğan: Türkiye, kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri

Tören ve teslimatlar

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende birçok deniz aracının teslim ve hizmete giriş işlemlerine katıldı. Program kapsamında; Pakistan MİLGEM Projesi 2’nci gemisi Pns Khaibar’ın Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar’ın Romanya’ya teslimi, Koçhisar’a bayrak çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracıın hizmete girişleri ile Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7’nci geminin sac kesimi gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Erdoğan, konuşmasında Türk tersaneciliği ve deniz kuvvetlerinin geldiği noktaya vurgu yaparak, tüm personele ve tersane çalışanlarına teşekkür etti. Erdoğan, milli projelerin "alın terinin, aklın, emeğin, cesaretin ve adanmışlığın eseri" olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye’dir".

Savunma sanayindeki başarılara ilişkin olarak Erdoğan, "şu an savunma ihracatında dünyanın 11. en büyük ülkesiyiz." dedi ve son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Erdoğan, ULAQ insansız deniz aracına dair olarak da ULAQ’ın bir özelliğinin Türk mühendislerinin geliştirdiği, yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanması olduğunu vurguladı. Ayrıca TCG Hızır Reis denizaltısı, Ç-159 çıkarma gemisi ve TCG Koçhisar karakol gemisinin Mavi Vatan’daki rolüne dikkat çekti; Koçhisar’ın Mayıs ayında Donanmaya katılacağını belirtti.

Savunmada bütüncül stratejinin önemine işaret eden Erdoğan, "denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız" sözünü yineledi ve AR-GE’den seri üretime kadar tüm süreçlerin yerli ve milli kaynaklarla yürütüldüğünü söyledi. Hedefleri arasında 2028 yılı için 11 milyar dolarlık ihracat rakamıyla savunma ve havacılık ihracatında ilk 10'a girmek olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, savunma sanayinde şu an yüzde 80 yerli sermayeye ulaşıldığını açıkladı.

Konuşmasında Türkiye’nin barış odaklı duruşunu da vurgulayan Erdoğan, "hiçbir ülkeyle kriz, kavga ve çatışma istemiyoruz" ifadesini kullanarak amacın "savaşa hazırlanmak değil; barışı korumak" olduğunu dile getirdi. Pakistan ile ilişkilerin devam edeceğini ve savunma sanayi iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

Törenin tamamlanması ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz ve Karakol Gemileri 7. Gemisi Seferihisar’ın sac kesimini gerçekleştirdi. Erdoğan, ayrıca Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’a Pns Khaibar ile komutanlık sembolü verdi. Pns Khaibar ve Koçhisar gemilerinin bayrakları ile Hızırreis, Ç-159 ve ULAQ gemilerinin flandraları gemi komutanlarına takdim edildi.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Türkiye Pakistan dostluğunun kıyamete kadar süreceği ve milli projelerin ülkenin savunma kapasitesine katkı sağlayacağı vurgusuyla törenden ayrılındı.

