Kayseri'de Hizmet Sektörüne Acil Durum ve İlk Yardım Eğitimi

Eğitimi düzenleyen kurum ve katılımcılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen acil durum ve ilk yardım eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının katkılarıyla hizmet sektörü çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Eğitim iki gün süreyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar

Programa otel çalışanları, düğün salonu personeli ve çeşitli hizmet sektörü temsilcileri katıldı. Uzman eğitimciler Erdal Demir ve Ahmet Fenar tarafından verilen derslerde; temel ilk yardım uygulamaları, bilinç kaybı, solunum ve kalp durması müdahaleleri, kanama kontrolü, kırık-çıkık ve burkulmalara yönelik doğru müdahale yöntemleri ile afet anlarında güvenli davranış biçimleri detaylı şekilde aktarıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara sınav uygulandı ve yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyaret ve değerlendirmesi

Eğitimi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımcılarla yakından ilgilenerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bilgi tecrübelerini paylaştı. Başkan Büyükkılıç, dikkatsizliğin tehlikeyi çağrıştırdığını belirterek her şeyin dikkate dayandığını vurguladı. Ayrıca bilinçli hareket etmenin ve zamanında önlem almanın hayati önemi olduğuna dikkat çekti ve eğitimin bu açıdan büyük rol üstlendiğini ifade etti. Sözlerinin sonunda hizmet anlayışında ben yerine biz anlayışını benimsediklerini söyledi.

Katılımcıların değerlendirmesi

Eğitime katılan kursiyerler, böylesine hayati bir organizasyonu hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen kurumlara teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UZMANLARININ KATKI SUNDUĞU ACİL DURUM VE İLK YARDIM EĞİTİMİ, HİZMET SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK İKİ GÜN BOYUNCA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.