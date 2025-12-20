Erdoğan: Türkiye, Dünyada Savaş Gemisini Geliştiren 10 Ülkeden Biri

İstanbul Tersanesi'nde "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim" töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"ne katıldı.

Tören kapsamında; Pakistan MİLGEM Projesi 2’nci gemisi Khaibar’ın Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar’ın Romanya’ya teslimi, Koçhisar’a bayrak çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın hizmete girişi ile Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7’nci geminin sac kesimi törenleri gerçekleştirildi.

Erdoğan'dan savunma sanayine vurgu

Erdoğan törende, tersane personeline ve denizcilere teşekkür ederek Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği noktayı anlattı. Konuşmasından öne çıkanlar arasında, "Türkiye Pakistan dostluğu Allah’ın izniyle kıyamete kadar devam edecek serpilecek güçlenecek" ifadesi yer aldı.

Erdoğan, "şu an savunma ihracatında dünyanın 11. en büyük ülkesiyiz." dedi ve tersanelerin teknoloji ve üretim kapasitesine duyduğu güveni vurguladı.

Yeni platformlar ve yerli teknolojiler

Konuşmasında TCG Hızır Reis denizaltısı, Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 ve otonom sistemlerin sembolü ULAQ gibi platformların önemine dikkat çeken Erdoğan, ULAQ için "Türk mühendislerinin geliştirdiği, yüzde 90 yerlilik oranına sahip marin motorunu kullanması" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ULAQ’ın dijital dönüşüm ve yapay zekâ tabanlı otonom sistemlerin denizlerdeki temsilcisi olduğunu belirtti.

Denizde etkinlik ve ihracat rakamları

"Denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız" sözleriyle savunma stratejisinin bütüncül olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatının son 11 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

Hedefler ve devam eden projeler

Erdoğan, 2028 için belirlenen 11 milyar dolarlık ihracat hedefi ile savunma ve havacılık ihracatında ilk 10’a girme hedefini paylaştı. "Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye’dir." değerlendirmesini yaptı ve TCG Anadolu’nun abisi olacak uçak gemisi inşa süreçlerinin başlatıldığını söyledi.

Ayrıca insansız hava araçlarından firkateyne kadar projelerin hem Türkiye'nin hem de dost ve müttefiklerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Yerli sermaye ve toplumsal mesaj

Erdoğan, savunma sanayinde ulaşılan "yüzde 80 yerli sermaye" oranına dikkat çekti ve muhalefetin eleştirilerine karşı "Morallerimizi bozmaya, cesaretimizi kırmaya çalışanlara aldanmayın, prim vermeyin" uyarısında bulundu.

Barışı koruma vurgusu

Son olarak Erdoğan, "Amacımız savaşa hazırlanmak değil; barışı korumaktır" diyerek Türkiye’nin hiçbir ülkeyle kriz, kavga ve çatışma istemediğini, hak ve hukukun korunmasında kararlı olduklarını ifade etti. Pakistan halkına selamlarını iletti ve emeği geçen tersanelere şükranlarını sundu.

Törenin kapanışı ve protokol

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz ve Karakol Gemileri 7. Gemisi Seferihisar’ın sac kesimini gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf’a PNS Khaibar ile komutanlık sembolünü teslim etti; PNS Khaibar ve Koçhisar gemilerinin bayrakları ile Hızırreis, Ç-159 ve ULAQ gemilerinin flandraları da Cumhurbaşkanı tarafından gemi komutanlarına verildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

