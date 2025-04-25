Bakan Yumaklı Mardin'de Tuz Çalısı Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Bakan Yumaklı'dan Mardin'de Tuz Çalısı Üretim Tesisi İncelemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de Tuz Çalısı Üretim Tesisi'nde önemli incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamalarda, mera ıslahı için Dünya Bankası projesi kapsamında 1,5 milyar liralık bir bütçe ayırdıklarını belirtti. Yumaklı, bu kaynağın hayvancılık yapan çiftçilere yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılacağını ifade etti.

Fidan Yetiştirme Projeleri

Yumaklı, Mardin'de üretimi artırmaya yönelik çok sayıda proje yürüttüklerini vurgulayarak, 127 dekarlık alanda fidan yetiştirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Özellikle badem, bıttım, fıstık ve nar gibi bölgeye özgü ürünlerin fidanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tuz Çalısı Üretimi Artacak

Bu yıl 3 milyon, gelecek yıl ise 6 milyon tuz çalısı fidanı üretmeyi planladıklarını açıklayan Yumaklı, bu bitkinin mera alanlarında büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Tuz çalısının, her türlü toprak şartında yetişebilen ve küçükbaş hayvanlar için yüksek besin değeri taşıyan bir bitki olduğunu belirtti.

İklim Değişikliği ve Projeler

İklim değişikliği nedeniyle mera ıslahında karşılaşılan zorluklara dikkat çeken Yumaklı, 'İklim değişikliğine dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesi konusunda azami gayret gösteriyoruz' ifadelerini kullandı. Mera alanlarının korunması ve verimliliğin artırılması adına çeşitli bütçelerin sağlandığını vurguladı.

Son 25 Yılda Önemli Gelişmeler

Son 25 yılda 25 milyon dekar alanı ıslah ettiklerini bildiren Bakan Yumaklı, 2025 yılında bu rakamı 2,6 milyon dekara çıkaracaklarını açıkladı. Mardin'e son 23 yılda toplamda 208 milyar liralık tarım, orman ve su alanlarında yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

Ziyarette AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi.