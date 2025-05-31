Bakan Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi'nin Temelini Attı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı'nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bakanlığımızın ana görevlerinden biri de gıda arz güvenliğini sürdürülebilir biçimde sağlamak. Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü tarımdan geçiyor" dedi.

Bakanlık Ziyareti ve Yatırımlar

Muş’a gelen Bakan Yumaklı, ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Avni Çakır'dan yatırımlar hakkında bilgi alan Yumaklı, ardından Mercimekkale köyündeki arıtma tesisine gitti.

Muş Ovası İçin Tarihi Yatırım

Temel atma töreninde konuşan Yumaklı, söz konusu sulama yatırımı ile Muş'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden birine imza atıldığını ifade etti. "Son 23 yılda Muş’taki > altyapı çok sayıda yatırım ile güçlendirildi. Özellikle su ve sulama alanına yapılan yatırımlar sayesinde Muş’ta tarım sektöründe önemli gelişmeler kaydedildi" diye ekledi.

Ekonomik Katkı ve Üretim Artışı

Yumaklı, 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekarlık alanı sulamaya açtıklarını belirttikten sonra, bu yatırımların Muş’un ekonomisine yaklaşık 800 milyon lira katkı sağladığını açıkladı. Bitkisel üretimde bu süre zarfında %260 oranında bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Muş, süt üretiminde 16. sıraya yükseldi" dedi.

Kısa Vadeli Hedefler ve Süreklilik

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yumaklı, kuraklıkla mücadele konusunda güçlü bir planlama yapılması gerektiğini vurguladı. "Hedefimiz, sadece tarımda değil; sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan da sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek" açıklamasında bulundu.

Projenin Önemi ve Geleceği

Muş Ovası Sulama Projesi'nin toplamda 170 bin dekarlık bir alanı sulamayı hedeflediğini belirten Bakan Yumaklı, 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için toplam bütçenin 7,3 milyar lira olacağını ifade etti. Ayrıca, "." 23 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulanacağına dikkat çekti.

Vali Çakır ve Diğer Açıklamalar

Muş Valisi Avni Çakır, Muş’un tarım ve hayvancılık merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da projeye ilişkin yorumlarda bulundu.

Programda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, il yöneticileri ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a geldi. Bakan Yumaklı, Muş Valiliğini ziyaretinde çiçek takdim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Muş'a geldi. Bakan Yumaklı, Muş Valiliğini ziyaretinde çiçek takdim edildi.