Bakan Yumaklı Sakarya'da Kivi Hasadına Katıldı: Üreticilere 46,5 Milyar TL Taahhüdü

Bakan İbrahim Yumaklı, Sakarya'da kivi hasadına katıldı; Kasım sonuna kadar üreticilere 23 milyar TARSİM ve 23,5 milyar diğer ödemelerle toplam 46,5 milyar TL aktarılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:13
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'ya gerçekleştirdiği program kapsamında Karasu ilçesindeki ÇEKOK Gıda Sanayisini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve hasada katılarak çalışanlarla kivi topladı.

Ödemeler ve üretici desteği

Yumaklı, tarımsal üretimin dışsal etkilere açık bir alan olduğuna dikkat çekerek yeni üretim desenleri ve alternatif ürünlerin önemine vurgu yaptı. Zirai dona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasımın sonuna kadar 23 milyar TARSİM ödemeleri, 23,5 milyar da diğer ödemeler olmak üzere 46,5 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına geçirmiş olacağız." sözlerini yineledi.

Bakan, zirai don nedeniyle 23 milyar lira civarında tarım sigortası ödemelerinin başladığını; tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin maliyetlerini karşılamak üzere Cumhurbaşkanı talimatıyla başlatılan çalışmanın da 23,5 milyar lira tutarında olduğunu belirtti.

Kivi üretimi ve pazar avantajı

Yumaklı, kivinin katma değerli ürünler arasında önem taşıdığını vurgulayarak Türkiye için 2025'te kivi rekolte beklentisinin yaklaşık 90 bin ton olduğunu ve bunun 7 bin 500 tonunun Sakarya'da üretildiğini kaydetti. Ayrıca ürünün İstanbul gibi önemli pazarlara yakınlığının ihracat açısından avantaj sağladığını ifade etti.

İklim değişikliği ve tarım sigortası

Bakan, bu yıl iklim değişikliğinin yol açtığı farklı problemlere dikkat çekti: Şubat ve Nisan'da zirai don, geniş alanlarda yaşanan kuraklık gibi olumsuzluklarla karşılaşıldığını anlattı. Bu tür meteorolojik risklerin etkilerini azaltmak için tarım sigortası yaptırmanın gerekliliğini vurguladı.

Yumaklı, "Erken kivi hasadı inşallah ülkemizde diğer meyve çeşitleri için de bereketli adımın ilk başlangıcı olmuş olur." temennisinde bulundu.

Orman yangınlarına ilişkin değerlendirme

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin olarak Yumaklı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Muğla Köyceğiz'de erişilmesi güç alanlara müdahale edildiğini, havadan müdahalelerin sürdüğünü söyledi. Alanya'daki yangının enerjisinin büyük oranda düştüğünü ancak 5 kilometre ötede yeni bir yangın çıktığını belirterek ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Bakan, 15 Ekim'e kadar hassasiyet çağrısında bulunarak açık alanlarda ateş yakılmaması ve bahçe temizliğinde çıkan çöplerin yakılmaması gerektiğini vurguladı: "Bir şey olmaz demememiz, çok ufacık bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz."

Program katılımcıları

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ile üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Başak Traktör fabrikasını ziyaret ederek, fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

