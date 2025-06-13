Bakan Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadına Katıldı: İhracat Potansiyeli 448 Ton

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te gerçekleştirilen böğürtlen hasadına katıldı. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 2024 yılı için öngörülen 448 ton böğürtlen ihracatı hedefini, bu yılın sadece ilk dört ayında 427 ton ihracat gerçekleştiğini belirterek, böğürtlenin büyük potansiyelini vurguladı.

Bakan Yumaklı'nın Ziyaretleri

Batman'daki temasları çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, İl Müdürü Mehmet Aydın ile görüşerek, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Daha sonra Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Gökdoğan köyü'nde böğürtlen hasat etmeye başlayan Bakan Yumaklı, çiftçilerle birlikte çalıştı.

Tarımsal Üretimin Önemi

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin risk barındırdığına dikkat çekerek, “Tarımda suya dayalı bir üretim planlamasıyla bu risklerden uzaklaşabileceğimizi” ifade etti. Ayrıca stratejik ürünlerin önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz, ihtiyacı olan ürünleri yetiştirme imkanlarına sahiptir” dedi.

Markalaşmanın Değeri

Bakan, sadece üretmenin yeterli olmadığını, ürünlerin markalaşmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Markalı bir ürünle satışı artırmak mümkündür” diye ekleyerek, Türkiye'nin zeytinyağı alanındaki başarısına da değindi. Yumaklı, böğürtlen üretiminin Türkiye'de ciddi bir değeri olduğunu ifade etti.

Potasiyel Hedef 1000 Ton

Bakan, hedefin 1000 ton olduğunu belirttikten sonra, sözleşmeli üretim uygulamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bunun yanı sıra hükümetin bölgesel kalkınma piyasaları aracılığıyla destek çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yerel Yöneticilerden Destek Açıklamaları

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentin verimli topraklarıyla Türkiye'nin tarımda parlayan şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca AK Parti Milletvekili Mervan Gül, katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaşmasının bölge ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

İhracat Düzenlemeleri

AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, burada üretilen ürünlerin yaklaşık 35 ülkeye ihraç edildiğini ifade ederek, bu alanda ciro ve istihdamda önemli büyümelerin sağlandığını kaydetti.

Programa ayrıca, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ve diğer kamu kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'in Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyünde böğürtlen hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, burada böğürtlen topladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'in Kurtalan ilçesinin Gökdoğan köyünde böğürtlen hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, burada böğürtlen topladı.