Bakan Yumaklı Sivas'ta: 1,5 Milyar TL'lik Su Yatırımlarıyla İçme Suyu Güvencesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta düzenlenen 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı temel atma töreninde konuştu. Yumaklı, projelerin toplam maliyetinin 1,5 milyar lira olduğunu belirterek yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi.

Yatırımların hedefi ve önemi

Yumaklı, projelerin taşkın önleme ve şehrin içme suyu sorununa çözüm getireceğini söyledi ve suyun her damlasının kıymetli olduğunu vurguladı. Bakan, törende şu ifadeyi kullandı: "Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız. Çünkü suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak."

Politika ve saha çalışmaları

Bakanlık olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve arazi toplulaştırması yapmak için çalıştıklarını söyleyen Yumaklı, tarım arazilerinden en yüksek verimi almayı, yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen su verimliliği seferberliğine de atıf yaptı.

Yumaklı, çalışmaların amacını özetleyerek şunları kaydetti: "Tüm bu çalışmalar suyun her damlasının kıymetini bilerek ona sahip çıkma amacını taşıyor." Ayrıca iklim değişikliğinin su üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı'nın "Suyun korunmasıyla vatanın korunması arasında bir fark görmüyorum" sözünden hareketle gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen projeler ve etkileri

Yumaklı, son 23 yılda su yönetimine yönelik politikalarla birçok tesis ve projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Su ve sulama alanında 11 binin üzerinde proje hayata geçti. 1802 baraj ve gölet inşa ettik." dedi. İçme ve kullanma suyu tesisleri, taşkın kontrol tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve yer altı barajlarının uygulandığını anlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınlarda son dönemde yapılan tesislerle can ve mal kaybı yaşanmadığını da vurguladı.

Sivas'ın su ihtiyacı nasıl çözülecek?

Yumaklı, 4 Eylül Barajı mansap düzenlemesi ile 4 mahalledeki 4.120 yapı ve 877 dekar tarım arazisinin taşkın ve rüsubat zararlarından korunacağını söyledi. Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı tamamlandığında il merkezine yıllık 16,3 milyon metreküp su temini sağlanacağını belirterek, bununla yaklaşık 390 bin kişilik içme suyu sağlanacağını ifade etti.

Yapılacak bu tesisle Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar içme suyu ihtiyacının güvence altına alınacağını, ardından Koç Regülatörü membasında planlanan Koç Barajı ile yıllık 30,8 milyon metreküp daha su sağlanarak il merkezinin 2070 yılına kadar ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

Protokol ve tören

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de konuşmasında iklim değişikliğiyle suyun öneminin arttığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve DSİ çalışanları katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 3), 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Programda, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 2), TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3) AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy (sol 2) ve Belediye Başkanı Adem Uzun da (sağda) yer aldı.