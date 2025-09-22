Bakan Yumaklı Sivas'ta: 'Tarım, Orman ve Su Olmayan Dünya Bizim Değil' - Bekir-Latife Şahin İlkokulu Açıldı

Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Bekir-Latife Şahin İlkokulu Açılışına Katıldı

Açılış ve hayırseverlere teşekkür

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta hayırseverler tarafından inşa edilen Bekir-Latife Şahin İlkokulu açılış töreninde konuştu. Yumaklı, bu güzel eseri Sivas’a kazandıran eğitim gönüllüsü Şahin ailesini kutlayarak, okulun hayırlı olmasını diledi.

Çocuklara eğitim hayatı boyunca başarılar dileyen Yumaklı, "Bu çocuklar, bizlerin umudu, bunları içimden gelerek, inanarak söylüyorum. Bizim çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, geleceğe dair umutlarımızı her daim canlı tutuyor." dedi ve devletin eğitim yönündeki plan ve programlarını bu hedef doğrultusunda geliştirdiklerini belirtti.

Eğitim, karakter ve milli değerler

Yumaklı, bilginin ve karakterin çocukların en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, "Eğitim öğretim hayatları boyunca onlara sunulacak belki de en anlamlı sermaye bu, onların bunu iyi değerlendirmesini sağlamak gerekir." ifadelerini kullandı. Popüler kültürün çocukları farklı yönlere sevk ettiğini söyleyen Yumaklı, ilkokul eğitimini "gömleğin ilk düğmesi" benzetmesiyle önemsediğini aktardı.

"İnşallah çocuklarımız, güçlü, ahlaklı, donanımlı kişiler olarak hayata hazır olacaklar. Çocuklarımız, bizim emanetimiz, yarınlara bırakacağımız en değerli hazine." diyen Yumaklı, çocukların yetiştirilmesinin sadece okulların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Tarım, orman ve su vurgusu

Konuşmasında doğa ve çevreye özel vurgu yapan Yumaklı, "Tarımın, ormanın ve suyun olmadığı bir dünya, bizim dünyamız değildir. Öyle bir dünya, insanlığın dünyası da değil." dedi. Yumaklı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımı ve ormanı, doğayı ve canlıları sevdirmek, onların önemini anlatmak, milli bir görev ve sorumluluktur." sözleriyle tarım ve çevre bilincinin önemini vurguladı.

Tarım olmadan gıdanın, gıda olmadan hayatın olamayacağı bilinciyle çocukları geleceğe hazırlamanın gerekliliğine işaret eden Yumaklı, fidan dikme ve yetiştirme arzusunun çocuklara kazandırılmasının geleceğe güvenle bakmayı sağlayacağını söyledi: "Dikecekleri her bir fidan, gelecek için yeni bir nefes, yeni bir umut olacaktır."

"Yeşil Vatan" dersi ve Milli Ağaçlandırma çağrısı

Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin desteğiyle bu yılın ilk dersinin "Yeşil Vatan" olduğunu anımsatarak, başta Bakan Tekin olmak üzere milli eğitim camiasına teşekkür etti. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 7'den 77'ye, 81 ilde herkesi fidan ve tohumu toprakla buluşturacakları alanlara davet etti.

Tören ve katılımcılar

Yumaklı, konuşmasında Sivas'ı Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk merkezlerinden biri olarak tanımlayıp öğrencilere köklü tarihlerine sahip çıkma çağrısı yaptı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçen yıl 24 Eylül'de temeli atılan okulun bir yılda eğitim öğretim hayatına hazır hale getirildiğini belirtti ve hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Yumaklı, Güler ve beraberindekiler okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, il protokolü, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Sivas'ta çeşitli programlara katıldı. Yumaklı, Sivas Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 2) ve AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy (sağda) yer aldı.