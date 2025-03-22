Bakan Yumaklı, Su Verimliliği Zirvesi'nde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yumaklı, Dünya Su Günü'nde suyun korunmasının önemini vurguladı ve iklim değişikliği ile mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:53
Bakan Yumaklı, Su Verimliliği Zirvesi'nde Kritik Açıklamalarda Bulundu

22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi'nde Kritik Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen "Su Verimliliği Zirvesi"nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Suyu sadece bir kaynak olarak görmedik, su medeniyettir dedik. Su, bize miras değil, çocuklarımızdan emanettir" ifadelerini kullandı.

Buzulların Korunmasının Önemi

Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletler'in bu yılki Dünya Su Günü temasının "buzulların korunması" olduğuna dikkat çekerek, buzul erimesinin dünya genelinde ciddi etkiler yarattığını dile getirdi.

İklim Krizi ve Su Yönetimi

Yumaklı, buzulların erimesinin sadece belirli bölgeleri değil, tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Daha sıcak yazlar, artan kuraklıklar, tarımsal üretim riskleri ve su kaynaklarının azalması bu değişimlerin sonuçlarıdandır. İklim krizinin su krizine dönüşmemesi için hemen harekete geçmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Su Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Boyutları

Su yönetiminin çevresel meselelerin ötesine geçerek ekonomik ve sosyal kalkınmayla ilgili önemli boyutları olduğunun altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu hatırlattı.

Su Depolama Hacminde Büyük Artış

Bakan Yumaklı, son 22 yılda yapılan 3 trilyon 350 milyar liralık yatırımla su depolama hacminin 50 milyar metreküp arttığını ve toplamda 183,4 milyar metreküp su kaynağına sahip olduklarını açıkladı.

Su Verimliliği Seferberliği

Bu yıl içerisinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında emek harcandığına dikkat çeken Yumaklı, amacın suyun kullanımını kısıtlamak değil, verimli hale getirmek olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı'ndan Destek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, su verimliliğinin küresel bir sorumluluk olduğunu belirterek, suyun korunmasının ve sürdürülebilir yönetiminin önemine değindi. Ayrıca, bu seferberliğin küresel bir dönüşüm için ilham verici bir adım olduğu vurgulandı.

Yumaklı, "Suyu, sadece bir kaynak değil, geleceğimiz için kritize hale getirilmiş bir değer olarak görmek zorundayız" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı tarafından Üsküdar'daki bir otelde düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü: Su Verimliliği Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

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