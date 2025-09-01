Bakan Yusuf Tekin: 2025-2026'da Orman, Doğa ve Aile Odaklı Eğitim Programları

Bakan Tekin'ten 2025-2026 eğitim yılına ilişkin canlı mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Timur Ortaokulu'ndan yaptığı ÖBA ve EBA canlı yayınında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin hedef ve uygulamaları 81 ildeki öğretmenlerle paylaştı. Tekin, yeni dönem için yayımladıkları genelgelerin hazırlık sürecinde öğretmenlerle istişare ettiklerini vurguladı.

Orman ve doğa sevgisi odaklı program

Tekin, genelge kapsamında orman yangınları ve doğa bilincine ağırlık verileceğini belirterek şunları söyledi:

"Madem bunlar büyük oranda insan hatasından kaynaklanıyor, demek ki eğitim öğretim sistemlerimizde çocuklarımıza doğaya saygı duymasını, doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini ve korumasını öğretmek durumundayız. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa, ormanlarla, doğa sevgisiyle ilgili gündem yapalım istedik. Yıl içerisinde bu konuda hem okullarımızda hem de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili STK'larla, kamu kurumlarıyla ortaklaşa yeşil vatanımıza sahip çıkacak, çıkma gerekliliğini çocuklarımıza hatırlatacak etkinlikler yapacağız."

"Herkes sorumluluğunu üstlenmeli" — Aile Yılı vurgusu

Tekin, bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak aile kavramına geniş yer verdiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birlikleri yapılacağını ifade eden Tekin, öğretmenlerin tek başına yük taşımasının doğru olmadığını belirtti:

"Herkes bu sorumluluk sürecinden kendi payına düşen hisseyi almalı. Eleştireceksek şöyle eleştirelim, 'Evet öğretmenimizin, okulların, Bakanlığın hatası var. Ama anne baba olarak benim de hatam var, ben de hatalarımı düzeltmeliyim' diye yaklaşmak durumundayız."

Velileri sürece dahil edecek çalışmalar

Geçen yıl hazırlanan veli sunumlarının bu yıl da devam edeceğini söyleyen Tekin, ekim ayı sonu veya ekim ayı içinde yapılacak veli toplantılarında yeni materyallerin paylaşılacağını bildirdi. Ayrıca "Ebeveyn Okulu", "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projeleri ile 130 milyon görüntülenme alan "Ailem" dizisi çalışmalarına değindi ve öğretmenlerin senaryo önerileri doğrultusunda yeni bölümlerin EBA platformuna yükleneceğini söyledi.

Kariyer Basamakları ve öğretmen atamaları

Milli Eğitim Akademisi üzerinden verilecek online eğitimlerle yürütülecek Kariyer Basamakları sürecinin sürekli hale getirileceğini belirten Tekin, mazerete bağlı yer değişiklikleri takviminin 2020, 2024 ve bu yıl örnek bir uygulama olarak işletildiğini aktardı.

Tekin, norm fazlası öğretmen uygulamalarına ilişkin uyarıda bulunarak, "Öğretmen ihtiyacı olan okullarımız varken norm fazlası oluşturarak bazı okullarımızda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olacak bir şey de yapmayacağız." dedi ve 1 milyon 100 bin öğretmenin itibarının korunması gerektiğini vurguladı.

Okul kıyafetleri, MEBİ uygulaması ve hedef destek eğitimi

Tekin, okul kıyafetleri konusunda velilere ek külfet getirecek uygulamalardan kaçınılmasını istedi: "Bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz."

Ayrıca MEBİ uygulamasının kullanımını genişleteceklerini, lise son sınıflar için talep gören "Hedef Temelli Destek Eğitimi" projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sanat, spor ve mesleki eğitimin önemine de dikkat çekti.

Kapanış ve canlı yayın etkileşimi

Konuşmasını birlik ve beraberlik çağrısıyla tamamlayan Tekin, öğretmen, idareci ve görevlilere teşekkür etti: "Hep beraber güzel işler yapacağız inşallah. Bir milyon yüz bin kişi aynı hedefe yöneldiğinde..."

Tekin'in konuşmasının ardından 81 ildeki okullardan canlı yayına bağlanan okul müdürleri ve öğretmenler söz aldı.