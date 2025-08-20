Bakan Yusuf Tekin Afyonkarahisar'da: Eğitim Yatırımları, Genelge ve Fidan Dikimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, son 22 yılda yapılan yatırımların eğitim göstergelerinde önemli artış sağladığını ve yeni eğitim yılına ilişkin adımları paylaştı.

Toplantı ve değerlendirmeler

Tekin, Afyonkarahisar Valiliği'nde düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşmeler yapıldığını, değerlendirmeler yapıldığını ifade etti. Ziyaretlerinin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Tekin, Afyonkarahisar'ın son 22 yılda yapılan yatırımlarla resmi istatistiklerde Türkiye ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye de özellikle son 22 yılda yapılan fiziki, teknolojik ve insan kaynağı yatırımları sayesinde dünyada uluslararası göstergeler açısından dünya ortalamalarının, OECD ortalamalarının üzerine çıkmış durumda. Bu süreci sürekli destekleyen, bize sürekli destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başbakanlığından itibaren sürekli eğitim öğretim konularını, bütün çalışmalarını odağını merkezine yerleştirdiği için yine özellikle son süreçte bakanlığımıza yönelik eleştirilere karşı bize sürekli destek sunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz de bakanlık olarak arkamızda siyasi destek olduğunda kendimizi daha rahat hissediyoruz ve işlerimize daha fazla odaklanıyoruz."

Hazırlık genelgesi ve yerel iş birliği

Yeni eğitim-öğretim yılının tüm taraflara hayırlı olmasını dileyen Tekin, eğitim öğretime hazırlık genelgesinin illere gönderildiğini açıkladı. Genelgenin, eğitim kalitesinin artırılması, fırsat eşitliği ve eğitimde her türlü eşitliğin sağlanması amacı taşıdığını belirtti.

Tekin, genelgenin uygulanmasında yerel yönetimlerden milletvekillerine, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesin sürece destek vermesinin önemine dikkat çekti ve valilere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

2025'in Aile Yılı ve çevre bilinci

Bakan Tekin, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile aile kurumunun korunması ve alınacak tedbirlere yönelik ortak faaliyetler yürütüleceğini ifade etti.

Genelgede orman yangınlarına ve çevre bilincine de yer verildiğini belirten Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde çocuklarda doğaya saygı ve sorumluluk bilinci oluşturacak etkinlikler planlandığını söyledi ve ekledi:

"Ben genelgemde çocuklarımızın, gençlerimizin yeşil vatan ve yeşil vatanın bütün unsurlarına sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek adına çocuklarımızın doğaya, tabiata saygı, sorumluluklarını yerine getirmesi anlamında bu eğitim öğretim yılında yine Tarım ve Orman Bakanlığıyla işbirliği halinde bazı etkinliklerin yapılmasını, çocuklarımıza bu anlamda farkındalığın verilmesini arzu ediyoruz. Yine Tarım Bakanlığı ile ortak, yaraları bir nebze dahi sarmak için fidan dikim süreçleri de başlatacağız."

Kılık kıyafet düzenlemesi

Tekin, geçen yıl yapılan kılık kıyafet yönetmeliği değişikliğini hatırlatarak, bu düzenlemenin veliler üzerindeki maddi yükü azaltmayı amaçladığını söyledi. Yönetmelik kapsamında okul yönetimlerinin yalnızca ürünün rengi ve şekli ile ilgili tanımlama yapacağını; velilerin istedikleri yerden temin edebileceğini belirtti.

Tekin, uygulamaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönetmelik değişikliğini de basın açıklamasıyla duyurduk. Dedik ki 'Bundan sonra okullarımızda okul üniforması tanımlaması yapılacak ve bu üniforma tanımı yapılırken çocuklarımız, velilerimiz herhangi bir markaya, herhangi bir mağazaya, herhangi bir işletmeye yönlendirilmeyecek.' Okullarımız sadece çocuklarımızın giyeceği ürünlerin rengi ve şekliyle ilgili tanımlama yapacak. ... Bir de ilave olarak çocuklarımız okula başladığında yani bir kademe süresi olan 4 yıl içerisinde okuldaki yönetimin değişmesiyle beraber okul kıyafetlerinin değişmemesini, çocukların 4 yıl boyunca aynı kıyafeti kullanabilmelerini de koymuştuk."

Tekin, genelgedeki hükümlerin eğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmaya yönelik tedbirler olduğunu sözlerine ekledi.