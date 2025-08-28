DOLAR
Bakan Yusuf Tekin, 'Ailem' Dizisi Setini Ziyaret Etti — 130 Milyon İzlenme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon Sürmene'deki 'Ailem' dizisi setini ziyaret etti; dizi 130 milyon izlenmeyi aştı, yeni sezonda 13 bölüm yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:37
Bakan Yusuf Tekin 'Ailem' Dizisi Setini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul-aile işbirliğini güçlendirme hedefiyle Bakanlık tarafından hazırlanan 'Ailem' dizisinin Trabzon Sürmene'deki setine giderek oyuncu ve ekiple bir araya geldi.

Ziyaret ve setten notlar

Tekin, çekimleri Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki tarihi okul binasında süren dizinin oyuncuları Volkan Severcan, Ayşen Sezerel, Ziya Kürküt ve Seymen Aydın ile sohbet etti; yönetmen Bora Severcan'dan yapımla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sırasında oyuncu Volkan Severcan için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Eğitimde aile katılımı ve EBA portalı

Bakan Tekin, eğitimin yalnızca öğretmenlerin omuzlarına yıkılmayacak bir süreç olduğunu vurgulayarak 2,5 yıldır aile-okul işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda EBA üzerinden bir portal oluşturduklarını, burada aile katkısına ilişkin bilimsel makale, yayın ve raporlara yer verdiklerini, ayrıca ebeveynlere yönelik örnek davranışların kamu spotları ve benzeri uygulamalarla gösterildiğini anlattı.

Tekin, Hayat Boyu Öğrenme üzerinden halk eğitimi merkezlerinde farklı öğrenci profillerinin velilerine yönelik 'ebeveyn okulu' adıyla kısa süreli kurslar başlattıklarını da aktardı.

Sanat ve toplumsal sorumluluk

Sanat aracılığıyla eğitimde katma değer üretme fikrini geçen yıl Bora Severcan ve Volkan Severcan ile paylaştıklarını söyleyen Tekin, dizide yer alan sanatçıların sosyal sorumluluk projesi anlayışıyla görev aldığını belirtti.

Başarı, izlenme ve yeni sezon

Tekin, dizinin birinci sezonunun 27 bölüm olduğunu, sezon boyunca EBA ve farklı platformlarda yayımlandığını; izlenmelere ilişkin olarak da, "Yaklaşık 130 milyon civarında izlenme almış, bunun belki Türkiye'de başka örneği olmayabilir, çok ilgi gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Gösterilen ilgi üzerine yeni bölümlerin çekilmesine karar verildiğini söyleyen Tekin, öğretmenlerden birinci sezonda yayımlanan bölümlerdeki örnekleri tamamlayıcı ve iyi ebeveynlik örnekleri içeren öneriler aldıklarını belirtti. Tekin, bu sezonun 13 bölüm olarak izleyiciyle buluşacağını kaydetti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel destek ve mesajlar

Sürmene'deki çekim sürecine destek veren ilçe halkına teşekkür eden Tekin, "İnşallah geçen sezonkinden çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaştığımız, eğitim öğretim süreçlerine ailenin katkısının biraz daha fazla olduğu bir sezonu hep beraber atlatırız." dedi.

Tekin, öğretmenlerin 1 Eylül'de okullarda olacağını, 8 Eylül itibarıyla da tüm düzeylerde eğitim-öğretimin başlayacağını hatırlatarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi dileklerini iletti.

İl programı ve temaslar

Bakan Tekin, kentteki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanlığı ve Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu ziyaret etti. Uzun Sokak'taki esnafa bol kazanç dileyen Tekin, vatandaşlarla sohbet etti.

