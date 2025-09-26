Bakan Yusuf Tekin'den Adıyaman'da sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programları kapsamında Gaziantep'ten Adıyaman'a geçerken yol üzerindeki Besni ilçesindeki Sugözü İlkokulu ve Ortaokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları

Bakan Tekin, okulda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim ortamını yerinde inceledi. Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelerek okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitimcilerle istişarelerde bulundu.

Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili görüşlerini paylaştı ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Ziyaret sırasında beden eğitimi öğretmeni Hilal Parlak'a sürpriz yapan Bakan Tekin, öğretmenin doğum gününü kutlayarak pasta kesti ve kendisine çiçek ve kalem hediye etti.

Ziyaret, Bakan Tekin'in öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.