Bakanlık harekete geçti: Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden inşa edilecek

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (21) Tokat'ta yaşayan ailesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Şehidin babasının yaşadığı ev, bakanlık tarafından yeniden inşa edilecek. Şehit ailesi, bakanlığın desteğiyle yeni evlerine kavuşacak.





Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Karaca için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.





Sosyal Yardımlar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ailesine destek olmak için baba evlerinin yenilenmesi için talimat verdi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin baba evini baştan aşağı yenilemek üzere harekete geçti. Yapım işleminin kısa bir süre içinde bitirilerek, aileye teslim edilmesi planlanıyor.