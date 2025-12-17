Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü

50 katılımcı Muş'un doğal ve kültürel mirasını yerinde gördü

İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen 'Adımlarla Keşfet' projesi kapsamında, farklı meslek gruplarından 50 katılımcı, Bayrak Tepe mevkiinde düzenlenen doğa yürüyüşünde Muş'un doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan hibe desteğiyle Genç Adımlar Derneği tarafından yürütülüyor. Etkinlik kapsamında 6'ncı rota oluşturularak katılımcılar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş boyunca katılımcılar Muş'un eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulurken, kentin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekildi. Etkinliğin amacı, doğa turizmini geliştirmek ve alternatif turizm rotaları oluşturarak bölgenin turizme kazandırılması olarak açıklandı.

Oluşturulan yeni rotalar, projenin dijital ortama aktarılmasıyla turizme kazandırılacak. Projenin, Muş'un tanıtımına ve doğa turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dernek Başkanı Sedat Özcan etkinliğe ilişkin şunları söyledi: 'İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirmiş olduğumuz projemiz kapsamında bugün 6’ncı rotamızı oluşturduk. Bugünkü rotamız Bayrak Tepe mevkiindeydi. Proje tamamlandığında dijital erişime açılacak olan bu rotaların, ilimizin tanıtımına kalıcı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra sağlıklı bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Bugünkü rotamızı yüksek bir katılımla gerçekleştirdik. Projemiz sayesinde gençlerimizi ortamın olumsuz etkenlerinden uzaklaştırmayı amaçlıyor, bunu son derece değerli buluyoruz. Bu yürüyüşleri, teknolojik ve diğer bağımlılıklara karşı mücadelede çok önemli görüyoruz. Attığımız adımlardan dolayı çok mutluyuz.'

Proje yetkilileri, yürüyüşlerin hem yerel tanıtıma hem de gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacağını belirtiyor. Oluşturulan rotaların dijital platformlarda erişime açılmasıyla bölge turizmine yeni bir hareketlilik kazandırılması planlanıyor.

