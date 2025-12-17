DOLAR
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Bilecik'te yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki Fırat Yakut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:21
Bilecik'te yakın arkadaşını bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları

Olay, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu M.E.H. olduğu ve karın bölgesinden aldığı bıçak darbesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Soruşturma ve Yakalama

Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Titiz ve kapsamlı incelemeler sonucu şüphelinin Fırat Yakut (18) olduğu belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet ise inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat Yakut, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Önceki Saldırı ve İlişki

Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli aynı zamanda 2 Aralık tarihinde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkiinde, edinilen bilgilere göre 18 yaşından küçük H.K.A.'yı "yan bakma" sebebiyle bıçaklamıştı.

Öte yandan, Fırat Yakut ile öldürülen M.E.H.'nin çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi; geride sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kareleri kaldı.

