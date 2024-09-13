Bakanlık'tan Rezerv Yapı Açıklaması: İddialar Asılsız

Çevre Bakanlığı'ndan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma" başlıklı haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Gerçeği Yansıtmıyor

Bakanlık, yazılı olarak yaptığı açıklamada, özellikle rezerv alan dışına çıkarılarak korunduğu iddia edilen yapıların tümünün gerçek anlamda Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunduğuna dikkat çekti. Açıklamada, ayrıca, "Haberde yer alan rezerv alan dışına çıkarıldığı belirtilen kişilerin taşınmazlarının rezerv yapı alanından çıkarıldığına dair bilgi tamamen asılsızdır," ifadesi kullanıldı.

Asılsız İddialar

Bakanlık, bu tür asılsız iddiaların toplumda gereksiz bir kaygı yaratabileceğini belirterek, rezerv yapı alanında bulunmayan taşınmazların yüksek bedellerle kamulaştırıldığı yönündeki söylemlerin de gerçek dışı olduğu vurgulandı.