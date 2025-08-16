Bakanlıktan Makam Aracı İddialarına Sert Yanıt: Suç Duyurusu

Açıklama ve iddiaların reddi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, makam aracıyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, dün bazı yayın organlarında ve bugün bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığı hedef alan asılsız haber ve paylaşımların "maksatlı bir kara propaganda faaliyetinin ürünü" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Karabük ziyareti kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" buluşmasında şehit yakınlarıyla bir araya geldiği, huzurevi ziyareti yaptığı ve Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenen bir çiftin nikah törenine katıldığı hatırlatıldı.

Güvenlik, protokol ve verilerin çarpıtılması

Bakanlık açıklamasında, programlarda hangi aracın kullanılacağının güvenlik, protokol ve teknik gereklilikler dikkate alınarak profesyonel ekiplerce belirlendiği vurgulandı. Söz konusu programda kullanılan araçla ilgili verilen model ve teknik özellik bilgilerinin ise "tamamen hayal ürünü" olduğu kaydedildi.

Ayrıca haberlerde Bakanlığın sosyal yardım verileri üzerinden yapılan mali karşılaştırmaların bağlamından koparılarak kamuoyunda yanlış algı oluşturacak şekilde sunulduğuna dikkat çekildi.

Kamuoyuna çağrı

Açıklamada, ilgili yalan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ve kamuoyunun bu tür yanıltıcı ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık, son iki yıldır 81 ilde sürdürdüğü saha ziyaretlerini büyük bir özveriyle devam ettirdiğini belirterek, "Bu tür maksatlı senaryolar milletimizle buluşmamıza hiçbir şekilde engel olamayacaktır." ifadelerine yer verdi.