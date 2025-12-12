Baki Ersoy’dan Büyükkılıç’a Tebrik: Kayseri Avrupa’nın En Aktif Spor Belediyesi Seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda MHP Grubu adına konuştu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldı ve Kayseri’nin spor alanındaki başarısını gündeme taşıdı.

Ersoy konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa’da 700 belediye arasında spor alanında en aktif belediye ödülüne layık görülmesine dikkat çekerek, bu başarının şehre kazandırdığı gururu vurguladı. Milletvekili, elde edilen bu başarının arkasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmasını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde yaptığım konuşmada, Kayserispor’u, Erciyes 38 FK’yı ve Melikgazi Kayseri Basketbol Takımımızı şehrimizi başarıyla temsil etmeleri dolayısıyla tebrik ettim. Avrupa’nın ’En İyi Spor Şehri’ unvanının Kayserimize verilmesinden duyduğumuz gururu, Kayserimizin Dünya Spor Başkenti olması için adaylık başvurumuzu yaptığımızı Kayseri Büyükşehir Belediyemizin, Avrupa’da 700 belediye arasında spor alanında en aktif belediye ödülüne layık görüldüğünü büyük bir memnuniyetle paylaştım. Bu kıymetli başarılar dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve özverili ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Ersoy’un açıklamaları, Kayseri’nin uluslararası arenada spor kenti olarak öne çıkma çabalarına ve yerel yönetimin bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Milletvekili, başarıyı sağlayan kulüpleri ve yöneticileri öne çıkararak şehrin spor vizyonuna verdiği desteği yineledi.

