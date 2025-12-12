DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Baki Ersoy’dan Büyükkılıç’a Tebrik: Kayseri Avrupa’nın En Aktif Spor Belediyesi Seçildi

MHP’li Baki Ersoy, TBMM’de Kayseri’nin Avrupa’da 700 belediye arasında spor alanında en aktif belediye seçilmesini kutlayıp Başkan Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:26
Baki Ersoy’dan Büyükkılıç’a Tebrik: Kayseri Avrupa’nın En Aktif Spor Belediyesi Seçildi

Baki Ersoy’dan Büyükkılıç’a Tebrik: Kayseri Avrupa’nın En Aktif Spor Belediyesi Seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda MHP Grubu adına konuştu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldı ve Kayseri’nin spor alanındaki başarısını gündeme taşıdı.

Ersoy konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa’da 700 belediye arasında spor alanında en aktif belediye ödülüne layık görülmesine dikkat çekerek, bu başarının şehre kazandırdığı gururu vurguladı. Milletvekili, elde edilen bu başarının arkasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmasını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde yaptığım konuşmada, Kayserispor’u, Erciyes 38 FK’yı ve Melikgazi Kayseri Basketbol Takımımızı şehrimizi başarıyla temsil etmeleri dolayısıyla tebrik ettim. Avrupa’nın ’En İyi Spor Şehri’ unvanının Kayserimize verilmesinden duyduğumuz gururu, Kayserimizin Dünya Spor Başkenti olması için adaylık başvurumuzu yaptığımızı Kayseri Büyükşehir Belediyemizin, Avrupa’da 700 belediye arasında spor alanında en aktif belediye ödülüne layık görüldüğünü büyük bir memnuniyetle paylaştım. Bu kıymetli başarılar dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a ve özverili ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Ersoy’un açıklamaları, Kayseri’nin uluslararası arenada spor kenti olarak öne çıkma çabalarına ve yerel yönetimin bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Milletvekili, başarıyı sağlayan kulüpleri ve yöneticileri öne çıkararak şehrin spor vizyonuna verdiği desteği yineledi.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TBMM GENEL KURULU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇE...

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TBMM GENEL KURULU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA SÖZ ALARAK KONUŞMA YAPTI.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TBMM GENEL KURULU GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇE...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
3
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
4
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım
5
Ordu Mesudiye’de Tanker Çarpması: Nusret Birlikbaş Hayatını Kaybetti
6
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı
7
Zonguldak'ta İki Kardeş ve Babaannelerini Öldüren Sanık Hakim Karşısında

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?