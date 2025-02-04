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Bakırhan, Öcalan'ın 15 Şubat'taki Çağrısını Değerlendirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yapacağı tarihi çağrıyı değerlendirdi ve hükümete çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:53
Bakırhan, Öcalan'ın 15 Şubat'taki Çağrısını Değerlendirdi

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisi tarafından düzenlenen TBMM grup toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakırhan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yapacağı iddia edilen silah bırakma çağrısına atıfta bulunarak, "15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacak." şeklinde konuştu.

Deprem Sorunları ve İktidar Eleştirisi

Toplantıda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili de görüşlerini dile getiren Bakırhan, iktidarın bu süreçte başarılı olamadığını vurguladı. "Depremin üzerinden iki yıl geçti. İki yıl içerisinde toplumun yarısının bile konutları teslim edilmemiş. Bunun takipçisi olacağız." dedi.

Yerel Yönetimlerin Önemi

Bakırhan, İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, yerel yönetimlerin demokratik yaşamın güvencesi olduğunu belirtti. Özellikle Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi hatırlatarak, "Bu antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat Çekti

DEM Parti Eş Genel Başkanı, 29 Ocak'ta Suriye'de yapılan ve Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanı ilan edildiği Zafer Konferansı'na da değindi. "Suriye'nin bütün renklerinin katılmadığı bir konferans yok hükmündedir. Ortak yaşam, demokratik bir cumhuriyetle kurulur." diye konuştu.

Tarihi Bir Çağrı İçin Hazırız

Öcalan'ın çağrısının içeriğine ilişkin Bakırhan, "Bu tarihi çağrı, birçok şeyi içerisinde barındırıyordur kesin. İçeriği bilmiyorum ama muhtemelen bu çağrıda benzer şeylerin olma ihtimali yüksek." dedi. Bakırhan, iktidarı da bu çağrının ciddiyetine uygun bir zemin hazırlamaya çağırdı.

Gelecek Ziyaretler Hakkında Bilgiler

İmralı Adası'na yeni bir ziyaretin yapılıp yapılmayacağına dair sorulara yanıt veren Bakırhan, henüz net bir durumun olmadığını açıkladı. "Güven artırıcı ve güven onarıcı adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma...

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma...

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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