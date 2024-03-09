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Bakırköy-Bağcılar Metro hattı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak

Bakırköy sahil - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın düzenlenecek olan tören ile açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacak.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:16
Bakırköy-Bağcılar Metro hattı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak

Bir süredir yapımı devam eden Bakırköy sahil - Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın düzenlenecek olan tören ile açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacak.

Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bakırköy Sahil- Bağcılar Kirazlı metro hattı ile alakalı bilgilendirmede bulundu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtirken toplam yedi istasyonu bulunduğuna işaret etti. 7 istasyonda toplam 105.000 metrekarelik bir alanın olduğunu açıklayan Uraloğlu çevre düzenlemesi ve peyzajının da tamamlandığını belirtti. 

Konu ile alakalı açıklama yapan Uraloğlu İstanbul'a raylı sistem alanı kuvvetlendiren projeleri sürekli olarak devreye soktuklarını belirterek yarın açılacak olan hattın, İstanbul'un en önemli Kent içi projelerinden biri olduğunu bildirdi. 

İstanbul'un baştan sona raylı sistem ağları ile donattıklarını açıklayan Uraloğlu, özellikle de büyükşehirlerde artan nüfusa ve trafik sorununa istinaden çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Ülke genelinde 12 ilde bin kilometreye yakın raylı sistemin 407 kilometresini kendilerinin inşa ettiğini açıkladı

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