Bakırköy'de Meydana Gelen Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişilik Aile, Sosyal Tesiste İftara Giderken Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin, sosyal tesise iftara gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu belirlendi.





Mehmet F. idaresindeki tırın alçak olan köprüye çarpması sonucu dorsesinin otomobilin üzerine devrildiği kazada, ailenin acı bir şekilde hayatını kaybetmesi Bakırköy ve çevre ilçelerde büyük üzüntü yarattı.

Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gitmek üzere yola çıktığı ve kazanın bu sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Ailenin Çankırılı olduğu ve sosyal tesiste bir araya gelerek iftar yapmayı planladıkları belirtildi.





Kaza sonrasında olay yerine gelen ekipler tarafından hayatını kaybedenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Mehmet F., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.



