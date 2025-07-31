Bakırköy'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti

Bakırköy'de, seyir halindeki bir hafif ticari araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Rauf Orbay Caddesi'nde, Atatürk Havalimanı istikametinde ilerleyen Ömer Yılmazer idaresindeki 34 KJZ 627 plakalı araçta gerçekleşti. Motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü Yılmazer, alevleri fark eder etmez aracı yol kenarında durdurup kendisi araçtan indi. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu olay, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.