Bakırköy'de Yeni Kent Lokantası Hizmete Girdi

Bakırköy'de Kent Lokantası Açılışı Yapıldı

Bakırköy Belediyesi tarafından Cevizlik Mahallesi'nde inşa edilen Kent Lokantası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kent lokantalarının İstanbul'un dört bir yanındaki halkçı projelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Hizmetler ve Uygun Fiyatlar

Aslan, İBB'nin 17 ilçede toplam 18 Kent Lokantası ile hizmet verdiğini belirterek, “Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menümüzü, uygun fiyatla hemşehrilerimize sunuyoruz. Kent lokantalarımıza gelen öğrencilerimizin, kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla hayat mücadelesi veren büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Bu dualar, bize ömrümüz boyunca yeter.” ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise, “Bugün burada güvenli, sağlıklı ve ekonomik yemeğe herkes erişebilsin diye, ilk Bakırköy Kent Lokantamızı açıyoruz. Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır.” söyledi. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle lokanta resmi olarak hizmet vermeye başladı.

Bakırköy Belediyesince Cevizlik Mahallesi'nde yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, (sol 2) ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu (sol 4), lokantanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.